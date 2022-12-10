Aleyna Çakır'ın ölümü iki buçuk senedir aydınlatılamadı: Bu kadar şüphe varken dava açılmadı!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 2020 yılında evinde ölü bulundu. Geçen iki buçuk yılda Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü halen aydınlatılmadı.

Konuyu Cumhuriyet'e değerlendiren, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından İrem Esra Kömürcü Altun, savcılığın dosyayı ‘intihar’ diyerek kapatmak istediğini belirtti. Altun, ‘İki buçuk yıldır süren süreçte biz adliye tarafından durdurulma olduğunu düşünüyoruz. Bu dosya başka savcıdaydı daha sonra savcısı değiştirildi. Kadına karşı şiddet bürosunda çalışmayan bilişim savcılığına verildi dosya. Bilinçli olarak yapıldığını düşünüyoruz’ dedi.

(İrem Esra Kömürcü Altun)

3 FARKLI İFADE

Çakır’ın ölümünde şüphelinin Ümitcan Uygun’un üç farklı ifade verdiğini belirten Altun, “3 ayrı ifadenin ilkinde, olay anında evdeyim diyor. İkinci ifadesinde bu sefer, ‘O saatlerde abim aradı, al beni dedi. Gittim onu aldım bize getirdim’ diyor. Rahmetli annesi Gülay Uygun’un ifadesine baktığımızda annesi, ‘Gece 3’te aradım Ümit eve gel dedim’ diyor. Ne Ümit’in teslim etmiş olduğu telefonundan kayıtlarında arama var ne de Ümit’in ifadesi bunu doğruluyor. Ümit’in aslında gizlediği bir telefonu daha var. Üç ifadesinin de yalan olduğu açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

‘ŞAHİT TUTMAYA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNDÜK’

Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ümit ile Aleyna sevgili. Hatta evlilik konuşuluyor. Aleyna birden biri, ‘Hayattan hiç beklentim kalmadı kendimi öldüreceğim’ diyor. Aleyna’nın vefat ettiği tahmin edilen gün sabah Ümitcan Aleyna’yı aramıyor. Aleyna bir gün önce intihar edeceğim diyor ancak Ümitcan yine aramıyor. Arkadaşına gidip baksana diyor ve kendi gitmeyi tercih etmiyor. Anahtarı da var aslında ancak anahtarı vermiyor ve çilingiri ara diyor. İçeride olan ortamı bildiği için şahit tutmaya çalıştığını düşünüyoruz.”

(Ümitcan Uygun)

‘İFADELERİN YALAN OLDUĞUNU İSPATLADIK’

“Ümit’in dedikleri doğru değil” diyen Altun, “Savcı inadına, dava açamam Ümit’in orada olduğuna dair kanıt yok diyor. Ümit’in 3 ifadesinin yalan olduğunu da ispatladık. Olayın ertesi gün Ümit, kayıtsız bir araba ile Antep’ kaçırılıyor. Sevgiliniz öldüğünde, ailenizin ilk refleksi sizi kaydı olmayan arabayla kaçırmak mı olur? Bu kadar şüphe varken dava açılmaması hukuki değil’ dedi. Aleyna Çakır’ın abisi Himmet Esen ise, ‘Ölümüne sebep veren sadece Ümitcan Uygun olduğu gözüküyor. Cezasızlık bizi üzüyor. Adaletin artık tecelli etmesini istiyoruz’ dedi.