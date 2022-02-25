Son Dakika: Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
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