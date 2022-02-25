Son Dakika: Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu

Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu.

DHA
25 Şubat 2022 Cuma, 16:15
Son Dakika: Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve  "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.


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