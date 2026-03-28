Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevi koşullarıyla ilgili iddialara savcılıktan yanıt

Türkiye'nin konuştuğu Kubilay Kaan Kundakçı soruşturmasında azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumu hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 16 kişi kapasiteli C4 koğuşunda 80 kişiyle beraber kaldığı ve mahkumlar ile dönüşümlü olarak yataklara yatarken koğuşta sık sık kavgalar çıktığı iddia edilmişti.

Ayrıca cezaevindeki avlunun sadece 10 adımlık olduğu belirtilirken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yemek yemediğinin ve sürekli uyumak istediği de paylaşılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan KUNDAKÇI’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna TUTUŞ KALAYCIOĞLU’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

"TUTUKLUNUN KALDIĞI ODADA 4 KİŞİ BULUNMAKTADIR"

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır.

Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²’dir.

Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

"BİR ŞİKAYET BULUNMAMAKTADIR"

Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir

Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır.

İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."