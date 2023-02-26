Aleyna Tilki isyan etti: 'Dalga geçer gibi!'

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Hatay'a giderek çocuklar için kampanya başlatmıştı. Tilki, depreme karşı evleri dayanıklı olmayan yurttaşların ev bulamadığına değinerek sosyal medyadan isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:28
Aleyna Tilki isyan etti: 'Dalga geçer gibi!'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde faciaya neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı ya da  evi ağır hasar aldı. 

Depremlerin ardından depremzedeler için afet bölgesine giderek yardım kampanyaları düzenleyen ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarındaki fahiş artışa isyan etti.

"OTURUM VERMEYİN BAŞKA ÜLKENİN ZENGİNİNE!"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli. Fiyatlar insanlarla dalga geçer gibi" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Evini değiştirmek isteyen deprem korkusu yaşayan milletimiz turistler dolar bazında ödüyor diye kendi memleketinde sağlam binada oturamıyor… Bu ülkenin vatandaşı olmayıp da yepyeni binalara uçuk uçuk binlerce para dökebilen varsa gitsin başka ülkede otursun. Oturum vermeyin başka ülkenin zenginine… Burada insanlar geceleri uyuyamıyor. İyi bir denetim olsun ki ev sahipleri de bir adam olsun kendi milletine hayrı olsun"


Kahramanmaraş depremi Aleyna Tilki

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