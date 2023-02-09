Aleyna Tilki deprem isyanıyla olay oldu! Zehir zemberek sözler

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:51

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:51

Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşıyor. Deprem nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı ve binlerce kişi de hayatını kaybetti. Bugün ise umutların tükendiği gün. Sosyal medyadan binlerce vatandaş henüz dokunulmayan enkazlar olduğunu belirterek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sosyal medyaya dün kısıtlama getirilmeye çalışılmış ve bu durum büyük tepkiye yol açmıştı. Bazı medya kuruluşları ise deprem bölgesinden kahramanlık hikayeleri yazarak vatandaşların sıkıntılarını ekrana getirmiyor. Bu durum genç popçu Aleyna Tilki'yi çileden çıkardı.

HAİNLİKLE SUÇLADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki açıklamasında şunları söyledi;

Haber siteleri,muhabirler! Milletimizin acısının dili olmak zorundasınız.

Bunu yaptığınız için mesleğinizden olacaksanız,zaten bir mesleğiniz yok demektir!

Acıyı sıkıntıyı ihtiyaçları ölümü hafif göstermeye çalışıp, habercilik diye yaptığınız şeyin adı vatan hainliğidir.



