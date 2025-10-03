Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Babacan'dan 'Fatih Altaylı' ve 'Ayşe Barım' açıklaması!

3.10.2025 14:32:00
Haber Merkezi
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın serbest bırakılmaması ve Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin olarak, "Haksız ve hukuksuz olarak tutuklu yargılandığına inandığım Gazeteci Fatih Altaylı’nın bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını dilerken; ağır sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım’ın serbest bırakıldıktan hemen sonra yeniden tutuklanmasının hepimizin içini sızlattığını ifade etmek istiyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü davasının duruşmasında serbest bırakılmaması ve menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haksız ve hukuksuz olarak tutuklu yargılandığına inandığım gazeteci Fatih Altaylı’nın bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını dilerken; ağır sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım’ın serbest bırakıldıktan hemen sonra yeniden tutuklanmasının hepimizin içini sızlattığını ifade etmek istiyorum. Bu ülke, birbirinin yüzüne bakacak vicdan sahibi insanlar tarafından adaletle ve merhametle yönetilmeyi hak ediyor."

