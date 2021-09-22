Ali Babacan elindeki anketi açıkladı: En çok kayma AKP'den
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Program kapsamında parti politikalarını ve yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan, partisinin yaptırdığı anketi değindi.
"EN ÇOK KAYMA YÜZDE 30 İLE AK PARTİ'DEN"
Partilerine üye olan vatandaşlar arasında yaptıkları anketin sonuçlarını açıklayan Babacan, en çok kaymanın yüzde 30 ile AKP'den olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bize üye olmak isteyen vatandaşlarımıza bir baktığımızda bir araştırma yaptık ve şunu gördük. Türkiye geneli yaptığımız bir anket henüz yok. Siyasi görüş olarak bize ilgi gösteren vatandaşların yüzde 30'u daha önceden AK Parti'ye oy vermiş insanlar.
Yüzde 20'si de daha önceden Chp'ye oy vermiş insanlar. Her kesimden ilgi görüyoruz. Yüzde 10 daha önce MHP, yüzde 10 HDP, yüzde 10 İyi Parti, yüzde 20 de daha önce hiçbir siyasi partiye oy vermemiş insanlar. Teşkilatta görev almak istiyorlar. Bu Türkiye'de bir ilk. Daha önceden hiçbir siyasi parti her siyasi görüş ve her siyasi partiden hiç bu kadar aynı derecede ilgi görmemişti.”
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