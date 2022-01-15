Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var, Beştepe suspus!
Yurttaşların yüksek elektrik faturası isyanlarını gündeme getiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor” açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi lideri Babacan, elektrik zamları sonrası gelen faturalara dikkat çekerek yurttaşların isyanını dile getirdi. Babacan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"BEŞTEPE SUSPUS, HENÜZ SUÇLAYACAK HAYALİ DÜŞMANI BULAMADILAR"
- Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.
Evlerde #elektrikfaturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar.— Ali Babacan (@alibabacan) January 14, 2022
Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi?
Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.
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