Ali Babacan'dan Enes Kara açıklaması: Siz kapatmaktan bir şey bilmiyor musunuz?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intihara sürüklenmesinin ardından yapılan "Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın" çağrılarına karşı çıktı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat evinde intihara sürüklenmesine dair açıklama yaptı.
Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Enes Kara'nın ölümü sonrası yükselen "Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın, bu yurtlar kamulaştırılsın" çağrılarına tepki gösterdi.
Babacan, "Gencecik Enes'in ardından 'şunlar bunlar kapatılsın' diyorlar. Bu ülkede kapatmak dışında başka bir çözüm önerisi yok mu" dedi.
"Beğenmedikleri her şey kapatılsın istiyorlar. Almışlar ellerine bir çekiç, gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar. Baskıyı benimsemiş bir zihinle hangi sorun çözülebilir? Tam tersine sorunlar derinleşiyor. Biri çıkıp 'Anayasa Mahkemesi'ni Türk Tabipleri Birliği'ni kapatalım' diyor, öteki çıkıp 'derneklerin vakıfların yurtlarını kapatalım' diyor. Siz kapatmaktan yasaklamaktan birşey bilmiyor musunuz? Doğru dürüst politikalarla kurumların işlemesini sağlayamaz mısınız? Biz bu iki taraf arasındaki sıkışmışlıktan- ülkeyi kurtaracağız" diyen Babacan, "İktidar gençlerin barınma sorununu çözmelidir, evet. Ucuz ve nitelikle erişim tabii ki sağlanmalıdır. Ayrıca özel yurtların da tamamı denetlenmelidir. Devletin görevi gençlere kaliteli ve hesaplı yurt imkanı sunmaktır. Bu ülkenin gençleri kendini güvende hissetmeden hiçbirimiz özgür olamayacağız. Biz bu çaresizliği reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
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