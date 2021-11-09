Ali Babacan, Mustafa Sarıgül'le buluştu

09 Kasım 2021 Salı, 18:26

Babacan, partisinin genel merkezinde TDP Genel Başkanı Sarıgül ile görüştü. TDP heyetinde Parti Sözcüsü Soner Gökçe, Genel Başkan yardımcıları Gülnur Kamaşak ve Aziz Murat Hatipağaoğlu ile Ankara İl Başkanı Deniz Kaya yer alırken; DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan yardımcıları Sadullah Ergin, İbrahim Çanakcı ve Evrim Rızvanoğlu ile Ankara İl Başkanı Ali Güven bulundu.

Babacan, görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

“SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETME BECERİSİ KALMAMIŞ DURUMDA"

Ülkemiz zor günler geçiriyor. Her alanda sorunlarımız büyüyor. Ülkeyi yönetenlerin sorunlara çözüm üretme becerisi kalmamış durumda. Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor. Bu çözümlerin de yeni siyaset ruhuyla ve kadrolarıyla yapılması gerekiyor. DEVA Partisi olarak işte bunun için yola çıktık.

"MEVCUT SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ ARTIK BİR ÇIKIŞ ZOR"

İki yılda kurulan yeni siyasi partiler oldu. Yeni siyasi partilerin kurulması vatandaşlarımızdan gelen büyük talebin bir sonucu. Mevcut siyasi partilerle ilgili artık bir çıkış zor. Yeni arayışlar, yeni çıkışlar Türkiye’nin önemli ihtiyacı.

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

Türkiye’nin mutlaka normal, sivil bir dönemde hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu aynı zamanda kutuplaşmanın azaldığı, ülkenin normalleştiği bir dönem demek. Öncelikle Anayasa’nın şu sistemle ilgili maddelerini hızlıca değiştirerek, Türkiye’nin bir an önce parlamenter sisteme dönmesiyle ilgili adımı atmanın pragmatik bir yol olacağına karar verdik. Bunun için yoğun bir şekilde parlamenter sisteme geçişle ilgili Anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda, ülkenin kutuplaştırılmadığı, gerilmediği, insanların yüzünün güldüğü ve yarınlara güvenle bakabildiği dönemde, o birlik beraberlik ruhuyla yeni, sivil bir Anayasa çalışması gönülden arzumuz.”