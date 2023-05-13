Ali Babacan’dan ‘bant daraltması’ uyarısı: ‘Gerçeklerin öğrenilmesini geciktirir’

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:46

DEVA Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, Habertürk TV’de seçimlere ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok ciddi bir ‘değişim’ talebi olduğundan bahseden Babacan “Ben bu havayı en son Kasım 2002 seçimlerinde görmüştüm. O seçimde büyük değişim gerçekleşmişti. Bu seçimde de bütün illerde aynı havayı, iklimi görüyorum” diye konuştu.

“600 BİN KİŞİLİK İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR”

Seçim güvenliğine yönelik tedbirler aldıklarını duyuran Babacan “Bizde tedbir almış olmanın rahatlığı var. Karşımıza çıkacak her türlü senaryo için tedbir almış durumdayız. 600 bin kişilik insan kaynağıyla 190 bin sandığa sahip çıkacak bir network'ü oluşturmuş durumdayız. 973 ilçenin 972’sinde Millet İttifakı olarak sandık görevlimiz var. 1 tanesinde de müşahitlerimiz var” ifadelerini kullandı.

“BANT DARALTMASI SADECE GECİKTİRİR”

Babacan “Bant daraltması sadece gerçeklerin öğrenilmesini geciktirir. Her bir sandıkta sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz var. Türkiye genelinde sadece Millet İttifakı olarak sandık başına ortalama 3 kişi düşüyor” dedi.

“PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERİYOR”

Ekonomide enflasyonla mücadelenin birinci öncelik sırasında olması gerektiğini belirten Babacan şunları söyledi:

“Buna odaklandığımız anda hemen güven oluşacak, Türkiye’nin risk primi hemen düşecek. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın seçimi kazanma ihtimali yükseldikçe finansal piyasalar olumlu tepki veriyor. Bundan doğal bir şey yok. Partimizi kurduğumuzda, üç sene önce söylemiştim. ‘Bizim iktidarımızın ayak sesleri yaklaştıkça, ekonomik göstergeler düzelmeye başlayacak’ demiştim."

“IMF’DEN BÜYÜK KAYNAKLAR VAR”

“IMF’in borcunun son taksitini ben ödedim” diye konuşan Babacan “Tarih 14 Mayıs 2013. Bugün ‘IMF ihtiyaç olur mu?’ diye soruluyorsa, bu soruyu sorduranların utanması lazım. Ekonomi iyi yönetilse bu soru sorulur mu? IMF ülkelere bir akıl verir, bir de para verir. Kimse kusura bakmasın, Türkiye’nin insan kaynağı kapasitesi IMF’dekilerden çok daha kıymetli, çok daha zengin. Washington’da oturdukları yerden Türkiye ekonomisini ne kadar anlarlar? Mesela akılsa, bizde aklın çok daha fazlası var. Gelelim paraya… Dünyada IMF’nin kaynaklarından çok daha büyük kaynaklar var. Güveni oluşturduğumuzda, doğru işler yaptığımızda, düzgün bir ekonomi politikası ortaya koyduğumuzda, sapasağlam bir kadroyu göreve getirdiğimizde oluşacak güven dünyadaki kaynakları Türkiye'ye doğru akıtacaktır” ifadelerini kullandı.