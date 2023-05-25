Ali Babacan'dan 'protokol' açıklaması: 'İşin ruhuna uygun ama...'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:59

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:24

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

"İKİ TERCİH VAR MİLLETİN ÖNÜNDE"

Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesinin artık doğru olmadığını belirten Babacan, şöyle konuştu:

"İki tercih var milletin önünde. Bu bir referandum. Başka bir şey değil. Tercih vatandaşlarımızın. Ama ben yıllarca sayın Erdoğan'la da çalışmış bir kişi olarak, o güzel dönemdeki yönetim tarzının sonradan nasıl değiştiğini, sonradan ekibini nasıl değiştirdiğini gören bir insan olarak, artık ülkeyi yönetmeye devam etmesinin doğru olmadığını düşünüyorum."

"GÜÇ ZEHİRLENMESİ OLDU"

Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşunda 3 dönemin ardından ayrılacağına yönelik söz verdiğini ifade eden Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi söz vermişti, AK Parti'nin kuruluş akitnamesinde var: Üç dönem demişti. Üç dönemden sonra 'Ben ayrılacağım demişti, çünkü uzun süre ülkeyi yönetme gücü insanları bozuyor, güç zehirlenmesi meydana geliyor. Bu tarihi bir gerçek, aynı zamanda insanın yaradılışında olan bir gerçek. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Ülkeyi yönetme gücünü elinde bulunduran insanların bir hukukla, iki süreyle sınırlandırılması gerekiyor.

2014'te ayrılması gerekiyordu. Akitleştik, imza ettik beraber. Tüzükte hepimizin imzası var. 2014'te emekli olması gerekiyordu. Yeni bir nesil, yeni bir kadroyla partinin devam etmesi gerekiyordu. Ama kendilerinin orada olmasından nemalananlar dedi ki 'Efendim siz giderseniz ülke çok kötü olur, ülke çok kötü olur.' Maalesef o sözünden döndürdüler Erdoğan'ı. Uzun süre ülkeyi yönetince de güç zehirlenmesi oldu."

"PROTOKOL, ORTAK POLİTİKALAR METNİYLE UYUMLU"

Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokole yönelik ise, şunları söyledi:

"Niyet uyumlu. Sayın Kılıçdaroğlu ile 24 saat içerisinde üç defa telefon görüşmesi yaptım. Ve ortak politikalar metniyle uyumlu olmayan bir protokolün de uyumlu olmayacağıyla ilgili kendisinin de güçlü bir iradesi vardı. Ve kendi hukukçu arkadaşlarıyla çalışarak nihai protokolün ortak politikalar metnine uygun olması konusunda azami gayret gösterdi. İşin ruhuna uygun ama şekli şemali ile alakalı da nüanslar olabilir. Ama nüanslara da takılmamak lazım."

'SANDIK' ÇAĞRISI!

İkinci tur için oy kullanma çağrısı da yapan Ali Babacan, şöyle konuştu:

"28 Mayıs Pazar günü ülkemizin yarınları açısından son derece kritik ve önemli bir gün olacak. Sandık güvenliği konusunda vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Biz altı parti olarak işin başındayız. Birinci turda sandığa gitmeyen vatandaşlarımız... Kendileri için olmasa bile çocukları için, torunları için sandığa gitsinler. Seçimlerini yaparken, otoriterliği değil demokrasiyi tercih etsinler. Kara kışı değil, baharı tercih etsinler. Önümüzde yol ikiye ayrılıyor. Bu ikiye ayrılan yolda demokrasiyi, özgürlüğü, hukuku, umudu, sevgiyi, barışı ve baharı tercih etsinler. Benim tercihim budur."