Ali Bahar denizde düşen can yeleğini almaya çalışırken canından oldu

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (AESOB) Başkanı Ali Bahar (55), Kemer’de teknesinin kıyıya yanaştığı sırada suya düşen can yeleğini almak için suya atladı.

Teknede bulunan yakın arkadaşı M.S.Ç. Bahar’ı almak için geri manevra yapınca su akımına kapılan Bahar’a pervane çarptı. Ağır şekilde yaralanan Bahar hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Bahar, iki çocuk babasıydı. Olayla ilgili Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile M.S.Ç. gözaltına alındı.

ATSO’nun resmi hesabından yapılan açıklamada, “Çok değerli başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz” dendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kazadan altı dakika sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti. Şahin, “Ali Bahar, Antalya’nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok değerli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.