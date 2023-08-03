Ali Engin'den sağlık durumu hakkında açıklama: Çok daha iyiyim!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:25

İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, dün yerel bir televizyon katıldığı program sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir amaçlı entübe edilen Engin'in gece saatlerinde uyandırıldığı aktarıldı.

“ÇOK DAHA İYİYİM”

Hastanede tedavi süreci devam eden Ali Engin bugün yazılı bir açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Açıklamada Engin, “Geçirdiğim ani rahatsızlık sebebiyle hastaneye kadar gelen, arayan soran, mesaj gönderen; yakın ilgi, alakasını ve dualarını bir an olsun bile esirgemeyen, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcılarımıza, İzmir Valimize, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, tedavi sürecim boyunca hep yanımızda olan Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'a, ilçe belediye başkanlarımıza, İzmir İl Emniyet Müdürümüze, Kaymakamlarımıza, partimizin il ve ilçe örgütüne, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile temsilcilerine, İl Sağlık Müdürümüze, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve personeline, bürokratlarımıza, Ege'de Son Söz İmtiyaz Sahibi Fatih Yapar'a, basın mensuplarımıza, belediyemizde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma, tüm değerli dostlarımıza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız. Sevgi ve saygılarımla, sağlıcakla kalın...” ifadelerini kullandı.