Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Engin'in sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:10

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:10

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi ziyareti sırasında beyin kanaması geçirdi. Ali Engin'in beyninde pıhtı attığı ve entübe edildiği bildirildi. Peki, Ali Engin kimdir? Ali Engin kaç yaşında, nereli? Narlıdere Belediye Başkanı kim? Ali Engin'in sağlık durumu nasıl? İşte Ali Engin'in sağlık durumu...

ALİ ENGİN KİMDİR?

Ali Engin, 1965 yılında Pertek'te dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı.

İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor. İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'nde çalışmalar yürüttü.

Ali Engin, Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP'de aktif görevler aldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Narlıdere İlçesi Belediye Başkanı oldu.