Ali Erbaş'ın kızından skandal ifadeler... Eleştirenleri hedef aldı, 'Ulan' diye seslendi!

Ramazan ayında bazı okullarda ders zillerinin ilahiyle değiştirilmesine yönelik tepkiler sürerken, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'ndan skandal bir çıkış geldi.

Diyanet bünyesinde hâlâ vaize olarak görev yapan Likoğlu, ilahi uygulamasını eleştirenleri sert bir dille hedef aldı.

"ŞUNDAN RAHATSIZ OLDUĞUNUZU AÇIK ETMEKTEN UTANMIYORSUNUZ..."

Konya’daki bir okulda ders zilinin olarak ilahi çalınmasını sosyal medya hesabından övgüyle paylaşan Likoğlu, uygulamayı eleştirenlere yönelik ise, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Arkadaş siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Şundan rahatsız olduğunuzu açık etmekten utanmıyorsunuz hadi onu kabullendim. Ulan bir tane cümleniz yok lan çocukların hav havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili! Kifayetsizler!"