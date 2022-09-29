Ali Erbaş: İslam coğrafyası, tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir

29 Eylül 2022 Perşembe, 21:29

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 'Türkiye 8'inci Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erbaş, İslam coğrafyasının zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

''Geçmişte olduğu gibi geleceğin inşasında da bizler için en önemli imkan ve motivasyon Allah’ın kelamıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki, son 3-4 asırdır, İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'in ve medeniyetimizin dünyaya ışık saçan şehirlerinden, bugün ateşler ve feryatlar yükselmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte, topraklar işgal edilmekte, insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir. Esasen sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde krizler yaşanmakta, maddi ve manevi huzursuzluklar gittikçe artmakta, aile, akrabalık, komşuluk, dostluk gibi en güçlü bağlar zayıflamaktadır. Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asr-ı saadette olduğu gibi Kur'an'ın doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir.

"HALKIMIZIN KUR’AN-I KERİM’İ OKUMASINA VE ÖĞRENMESİNE REHBERLİK ETMEKTEYİZ"

Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asrısaadette olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir. Kur’an’a iman eden ve onun yolunu takip eden Müslümanlar olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ilim ve irfan anlayışımızla, gayret ve hizmet şuurumuzla, ahlak ve faziletimizle, adalet ve merhametimizle çağa rehberlik edecek öncü Müslümanlar olmalıyız. Kur’an’ı güzel sesiyle insanlara ulaştıran hafızlar olarak, onun hakikatlerini insanlığa tebyin eden alimler olarak, onun mesajlarını gönüllere yerleştirmek isteyen arifler olarak buna mecburuz.

"İNSANLIĞA UMUT OLMANIN YOLU KUR’AN-I KERİM’İN HAYATA DOĞRU AKTARILMASINDAN GEÇMEKTEDİR"

Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asrısaadette olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir. Kur’an’a iman eden ve onun yolunu takip eden Müslümanlar olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ilim ve irfan anlayışımızla, gayret ve hizmet şuurumuzla, ahlak ve faziletimizle, adalet ve merhametimizle çağa rehberlik edecek öncü Müslümanlar olmalıyız.

"BAŞKANLIĞIMIZIN EN TEMEL VAZİFELERİNDEN BİRİSİ DE MİLLETİMİZE KUR’AN-I KERİM’İ VE İSLAM’I EN DOĞRU BİLGİ İLE ANLATMAKTIR"

Halkımızın kitabımızı okuma ve öğrenmelerine rehberlik etmekteyiz. Bunu 7’den 70’e, kadınından erkeğine ve gencine varıncaya kadar her bir kişiyi ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapmaktayız. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden birisi de milletimize Kur’an-ı Kerim’i ve İslam’ı en doğru bilgi ile anlatmaktır. Görsel ve yazılı medya vasıtalarımızla, camilerimizin minber ve mihraplarıyla halkımızı en doğru bilgi ile buluşturmanın gayreti içindeyiz."