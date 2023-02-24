Ali Erbaş'ı neredeyse 'Mehdi' ilan edeceklerdi!

Diyanet TV’de Ali Erbaş’ın depremzede bebekle fotoğrafı gösterildi. Diyanet Vakfı 2. Başkanı Açık, “Bebekler kurtulmaya başladı, siz kucağınıza alınca” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00
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Diyanet’in televizyon kanalı Diyanet TV’de 21 Şubat’ta yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık’ın konuk olduğu İyilik Vakti adlı program, ilginç diyaloglara sahne oldu.

Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş’a bu fotoğrafın hikâyesi soruldu. Araya giren Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı Açık, enkaz altındaki çocukları ima ederek “Bebekler kurtulmaya başladı, siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu” iddiasında bulundu. Erbaş, ise bu iddiaya “Elhamdülillah yanıtını verdi. 

İTİRAF GİBİ SÖZLER!

Diyanet ve TDV’nin bölgedeki çalışmalarını da anlatan Erbaş, “Altı gün kaldım ben. Su yoktu. Bardak sularla abdest aldık” dedi. Açık ise “Banyo, tuvalet yok. 48 saat tuvalet hiç olmadı. Bir şey yenmiyor” diye konuştu. Mobil mutfak kurulduğunu söyleyerekBiz de bir çorba içerek açlığımızı giderdik Maraş’ta” diyen Erbaş’ın sözünü kesen ve araya giren Açık, “Ben söyleyeyim. Hocam o dakikaya kadar ilk kez yemek yemiş oldu. Çabası, gayreti, çocuklara merhameti, koşuşturmasından yemek yemeyi unutmuş. Hocama dedim ki bardak çorbayı içer misiniz? İçti. Hocama çaktırmadan ben yerine yeniden koyuyorum, hocamın aç olduğunu biliyorum. ‘Ne kadar tatlı çorbaymış’ dedi” ifadelerini kullandı.

Çorba konusunun, Menzil tarikatında “bitmeyen, yedikçe artan çorba” öyküsüne benzetilmeye çalışılması da dikkat çekti. 


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