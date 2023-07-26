Ali Erbaş’ın kızından döviz isyanı: ‘30 TL maalesef’

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:25

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaştı. Erbaş oğlu için, “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.

Kızının 13 ülkeyi gezdiğini yazan Erbaş, en küçük çocuğu için ise “Sen de fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" ifadelerini kullandı.

Erbaş’ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.