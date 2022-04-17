Ali Fazıl Kasap’tan taşınmaya zorlanan Tavşanlı Sanayi Sitesi esnafına destek: 'Gerekirse dükkanların önünde nöbet tutacağız'

17 Nisan 2022 Pazar, 17:32

Ali Fazıl Kasap, esnafın taşınmaya zorlandığı Tavşanlı Sanayi Sitesi’nde bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Tavşanlı İlçe Başkanı Füsun Aktakka Yıldız, ilçe yöneticileri ve site esnafı da katıldı.

Tavşanlı Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Mustafa Güler imzalı 1 Nisan 2022 tarihli kararını okuyan Kasap, Tavşanlı Sanayi Sitesi’ndeki esnafın üç ay içerisinde Çukurköy Sanayi Sitesi’ne taşınmadığı takdirde dükkânlarını mühürlemek suretiyle faaliyetten menedileceklerini dile getirdi.

"BU ZULME ‘DUR’ DEMEK LAZIM"

AKP’li belediyenin başkanının pandemi sonrasında, esnafın ekonomik olarak mahvolduğu bir dönemde böyle bir yazı yazıp göndermesinin zulüm olduğunu savunan Ali Fazıl Kasap, "Bu zulme ‘dur’ demek lazım. Burada kiracı olan, dükkân sahibi olmayanlar var. Arkadaşların orada dükkânı yok. Bu arkadaşlar üç ay zarfında nasıl dükkân sahibi olacak. Bu zulme ‘dur’ demesi için belediye başkanını buradan uyarıyoruz. Böyle bir şeyi daha da ötelemesi lazım. Belediyenin daha uygun şartlarla bu arkadaşlara dükkân temin etmesi lazım. Gerekirse kooperatif kurulması lazım" dedi.

"GEREKİRSE DÜKKÂNLARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTACAĞIZ"

Belediye daha uygun şartları oluşturana kadar CHP olarak esnafın arkasında olacaklarını kaydeden Kasap, "Buranın taşınmaması için sonuna kadar gerekirse dükkânların önünde nöbet tutacağız. Bu, siyasetin de çok ötesinde insani bir şey. Biz, buraya bir sene, iki sene önce de geldik. Aynı zulmü, aynı eziyeti, aynı tehdidi sürekli olarak yapıyorlar" diye konuştu.

"BELEDİYE MECLİSİNDE ‘KALDIR EL, İNDİR EL’ OLMAZ"

Kasap, "Belediye başkanı iş yeri kapatabilir ama bu gözdağı verme. Bunun karşılığının olmadığını Mustafa Güler de biliyor. Kendisi, sözde şehir plancısı. Buradaki esnafın dükkânının olmadığını kendisi de biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Bunu araştırırsın. Belediye meclisinde ‘kaldır el, indir el’ olmaz" dedi.