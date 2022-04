Siirtli tatlıcı isyan etti: 'Şu anda esnaf bitmiş, her gün her şeye zam geliyor'

17 Nisan 2022 Pazar, 11:17

Temel gıda ürünlerine art arda gelen zamlardan sonra Siirtli tatlıcılar, başta şeker olmak üzere maliyetlerindeki atışlar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Mehmet Kılıçaslan, şunları söyledi:

“Şu anda şekerin torbası 800 liradır. Şu anda esnaf bitmiş. Her gün her şeye zam geliyor. Unudur, şekeridir, yağıdır, yumurtasıdır, elektriğidir, BAĞ-KUR’udur, sigortasıdır; esnaf bitmiş. Şu anda siftah bile yapmıyorsun. Bu dükkan ramazandan önce 7-8 bin lira iş yapıyordu, şu anda ramazanda 50 lira bir iş yapıyor, yapmıyor. Esnaf diye bir şey kalmamış ki yani. Hepimiz kapatacağız. Bu gidişle en fazla iki ay sonra bütün esnaf kapatıyor. SSK 920 liraydı, bin 650; gelecek ay asgari ücret 5 bin olduğu zaman 2 bin 100 oluyor. Buranın elektriği 3 bin-4 bin liraydı, şu an 7-8 bin lira geliyor.

Şekerdir, yağdır, undur, fıstıktır, cevizdir; bir şey alınmıyor ki. Kağıttır, ambalajdır, çataldır ne alacaksın ne alamayacaksın? 14 yıllık esnafım, şu anda ben kapatmak zoruna gelmişim. Bir şey alamıyoruz ki. Vatandaş alamıyor. Şu anda bir poğaça bile almıyorlar. Ramazandan sonra poğaça 4 lira olur. Adam nasıl alacak. Şu anda 3 liradır. Maliyeti 3 lira; fırından çıkmasıdır. Tabii zamlar yüzünden bayağı bir durgun. Diğer ramazanlarda bizim 15 tepsi sattığımız baklava şu anda 1-2 tepsidir. Zaten cevizli baklava 40 liradır, fıstıklı 50 liradır, yeşil sarma 80 liradır, soğuk baklava 70 liradır. Hatta uygun bir fiyatta veriyoruz. Geçen sene cevizli baklava 15 liraydı. 15-20 liraydı. Fıstıklı 25 liraydı, soğuk baklava 30-35 liraydı. Yüzde 200 zam var. İşte diyorum, kapatmak zorundayım. Şu anda ben hale gidiyorum, 10 kilo patlıcan, 10 kilo biber; bir kasa domatesi 700, 800, 1.000 lira para ödüyorum. Nasıl kurtarır. Şu an Türkiye’de bir esnaf dese ‘beni kurtarıyor’, yalan atıyor. Kafa kafaya giden adam süperdir. Esnaflık diye bir şey Türkiye’de kalmamış ki gerçekten.”

“SATIŞLARIMIZ YÜZDE 60’A KADAR AZALDI”

Son zamların satışları olumsuz etkilediğini söyleyen Remzi Eryeşil ise “Bu son gelen zamlar epey satışlarımızı etkiledi. Satışlarımız yüzde 60’a kadar azaldı. Müşterinin alım gücü kalmadı, azaldı. Tabii ki bu da bize de yansımaya başladı. Şu anda hem esnaf zor durumda hem de tüketici zor durumda. İnşallah yine eski şeye döneriz. Yine bir şeyler ucuzlar diye umut ediyoruz. Ama şu anda işler hiç iyi değil esnaf açısından. Parası olan gelip alıyor. Orta halli insanlar, tabii zor biraz, ucundan bakarak geçip gidiyor” dedi.

Artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorundan kaldıklarını belirten Eryeşil, “Biraz kıpırdanma var ama tam değil. İstediğimiz kıvamda değil. Böyle devam ediyor işte. Fiyatlar tabii biraz arttı. Biz de gelen zamlardan sonra otomatikman fiyat artırdık. Diyelim ki geçen sene fıstığın kilosu 120 liraydı, bu sene 220 olmuş. Biz de otomatikman 70 TL olan baklavayı 100 TL’ye çıkarmış olduk. Şu anda baklavanın kilosu 100 TL, fıstıklı baklavanın. Haklı olarak biz de ortaya çıkan mağduriyeti gidermek amacıyla o yola başvurduk, mecbur kaldık” diye konuşu.

“ÖTEKİ RAMAZAN DAHA İYİYDİ BİZİM İÇİN”

Vatandaşın sıkıntı çektiğini söyleyen Abdurrahman Mut da “Vatandaş sıkıntı çekiyor. Fiyatlar yükselmiş. Şekerler pahalı, her şey pahalı. Öteki ramazan daha iyiydi bizim için. Arada dünya kadar far var, ekonomi farkı var. Geçen sene 15 liraydı, bu sene 35 lira, 40 liraya çıkmış tulumba tatlısı, halka tatlı; baklava 40 liraya çıkmış. O yüzde millet alamıyor. Alışveriş olmadı mı da olmuyor. Ne diyecek? Sorup gidiyor. Alamadı mı da olmuyor. İki kilo alan yarım kilo alıyorlar. Bir kilo alan 10 milyonluk (10 TL’yi kastediyor) alıyorlar. Genelde 5 lira, 10 lira; onun üstüne çıkan yok. Onun için benim zararım oluyor. Poşetidir, buyudur, şüyudur; bedavaya çalışıyoruz. Dönüyor, sadece dönüyor. Birikim yok da dönüyor sadece, ayakta duruyoruz” dedi.