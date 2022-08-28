Ali Fuat Taşkesenlioğlu beklenen açıklamayı yaptı: Suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarında bulundu. Taraflardan Taşkesenlioğlu, iddiaları reddederek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Deli Çavuş” isimli Twitter hesabından eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili yeni paylaşımlar yaptı.
İddiaların ardından bir süre sessizliğini koruyan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, beklenen açıklamayı yaptı. Taşkesenlioğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Mine Tozlu Sineren adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirttim. Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra, kendisinin de içinde bulunduğu kişiler hakkında kurul kararıyla 2 veya 3 suç duyurusu ihbarında bulunuldu.
-Serkan Taranoğlu ismini son iki üç gün öncesine kadar duymuş bile değildim.
-Bahsediken Salih Orakçı ile 5-6 yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır.
-Borsagündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştır.
-Burak Taşçı'yı tanımam, herhangi bir irtibatım olmamıştır.
-Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiç bir iş için aramamıştır.
-Mine Tozlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricası ile onunda bulunduğu ortamda randevu taleplerini doğrudan istemek yerine farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim.
Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftira atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım."
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