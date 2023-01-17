Ali İsmail Korkmaz davasında tepki çeken karar!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:38

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:17

2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde görülen duruşmada, savcı, sanık polise kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep etti.

MAHKEME SUÇ TALEBİNİ REDDETTİ

Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan ise AYM kararı doğrultusunda eziyetin geniş yorumlanması ve sanığın 'insanlığa karşı suçtan' cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme insanlığa karşı işlenmiş suç talebini reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis Hüseyin Engin hakkında "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Hüküm ertelenmeyerek sanık hakkında 5 ay süreyle hak yoksunluğu kararı verildi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan Korkmaz ailesi ve avukatları kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

Anne Emel Korkmaz, "basit yaralamadan" verilen cezaya tepki göstererek, "Dövülerek öldürülen bir gencin sanığına 7 ay 15 gün ceza verilmesi kabul edilebilir değil. Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.