Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi: 'Atatürk’ü örnek gösterirdi'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, dün katledilişinin 9'uncu yılında anıldı. Cumhuriyet’e konuşan Korkmaz’ın annesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Başkanı Emel Korkmaz, ‘katiller hak ettiği cezayı almalı’ derken Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz, ‘Ali sürekli Atatürk’ü örnek alır örnek gösterirdi’ dedi.

Eskişehir’de Gezi direnişi eylemleri sırasında ve henüz 19 yaşındayken karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek katledilen öldürülen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı bugün 28 yaşında olacaktı.

Dokuzuncu ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet’e konuşan anne Emel Korkmaz, “Tam 9 yıl oldu… Oğlumun kokusuna, sesine hasretim. Ali’m duygusal bir çocuktu. Onu çok özledim. Onun canını yakanlar da bedenen aynı acıyı yaşasın istiyorum. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın.

Kimse çocuğuyla sınanmasın. Ancak katiller hak ettiği cezayı çeksin. Ali’me bunu yapanlar ölümü dileyip bulamasınlar. Hiçbir ceza acımızı hafifletmeyecek elbette. Ancak katiller hak ettikleri cezayı alsınlar istiyorum. Ödül gibi ceza alıp kurtuldular. Bazen düşünüyorum. ‘Ali’min katilleri evlatlarını kucaklayabiliyorlar, onları koklayabiliyorlar. Ben neden bunu yaşayamıyorum?’” ifadeleri kullandı.

'Alim eğitimini tamamlayamadı. Genç yaşına rağmen eğitmeyi çok severdi’ diyen anne Korkmaz, ‘O yüzden genç çocukların eğitimine destek olmayı çok önemsiyorum. Burslarla okuttuğumuz çocukların hepsi bizim için Ali İsmail… Ülkenin dört bir yanından Ali’ye sahip çıkıldığını, unutulmadığını gördükçe acım biraz diniyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

“YEĞENLERİ ONU TANIYAMADI”

‘9 geçti ama acısı dinmiyor. Özlemimiz sürekli artıyor. Ali hayattayken 2 yeğeni vardı, şimdi 7 yeğeni var. Beş yeğenini göremedi Ali, yeğenleri de Ali’yi tanımadan büyüyor’ diyen abi Gürkan Korkmaz, ‘Kuzenleri evlendi, ev arkadaşları evlendi. Yaşasa belki o da bir yuva kuracaktı. Biz, Antakya’nın bir köyünde akrabalarımızla beraber yaşıyoruz. Önceden özel günlerde toplanırdık bu günler bizim için mutluluk kaynağıydı. Artık bugünler bize, artık ailece bir arada olamayacağımızı gösteren günlere döndü’ sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ali İsmail’in genç yaşında duyarlı kişiliğine dikkat çeken Abi Korkmaz, “17 yaşındayken okulunda toplum için gençlik oluşumu kurmuştu. Huzurevlerine ziyarete gider, köy okullarına kitap yollar, engelli yurttaşlar için kapak toplardı. Mahalledeki çocuklara kitap okur, onlara kitaplar verir, o kitaplardan sınav yapar ve ödüllendirirdi.

Aydınlık bir gençti ve her aydınlık genç gibi Atatürk sevdalısıydı. Onu sürekli örnek gösterirdi. İfade özgürlüğüne çok önem verirdi. Örneğin saçlarını sürekli farklı kestirir, farklı giyer ve neden bunu yaptığını sorduğumuzda da ‘kimseye zarar vermedikçe herkes istediği yapabilmeli, istediğini giyebilmeli, o yüzden saçlarımı bu şekilde farklı farklı kesiyorum’ yanıtı verirdi. Hayalleri vardı, mütercim tercüman olacak, dünyayı gezecekti. Olmadı…” dedi.

“BU HESAP MAHŞERE KALMAYACAK”

Öte yandan Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’daki Antakya Ekinci Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine Korkmaz’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gezi’de yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ailesi de katıldı. Törende konuşan Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan ise ‘Benim oğlum, Ali İsmail’i tam bu köşede andı, Ali İsmail’in pankartını elinde tuttu. Ali İsmail’in acısını yaşayamadan iki ay sonra benim oğlumu öldürdüler. Ve soruşturma açmaya korkuyorlar. Ancak çocuklarımızın hesabı mahşere kalmayacak.’ ifadelerini kullandı.