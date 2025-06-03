Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu: 'Gençlik ayağa kalkarsa bu düzen yıkılır!'

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), DİSK, KESK, TMMOB ve EBTO’nun katkılarıyla düzenlenen 2025 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, Eskişehir’de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Törene Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, sendika ve meslek örgütleri temsilcileri, ödül sahipleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler:

Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Sırrı Süreyya Önder - Yönetmen ve siyasetçi

Timur Soykan - Araştırmacı gazeteci

Mehmet Türkmen - BİRTEK-SEN Genel Başkanı

Esila Ayık - Tutuklanan ve ardından serbest bırakılan öğrenci

“BİR ANMA DEĞİL, ADALET ÇIĞLIĞI”

Törende konuşan Eskişehir Eğitim Sen İl Başkanı, Yaşam Ödülleri’nin sıradan bir anma değil, bir direniş ve adalet çağrısı olduğunu vurguladı: “Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değiliz. Sokaklara düşen düşlerin, yarım kalan umutların ve ayağa kalkmayı bilen bir gençliğin adalet çığlığında buluşuyoruz.”

“ALİ İSMAİL’İN YÜRÜYÜŞÜ YARIM KALDI AMA BİZ TAMAMLAYACAĞIZ”

Ali İsmail Korkmaz’ın direnişin ve umut dolu bir geleceğin sembolü olduğunu hatırlatan Başkan, şu sözlerle devam etti: “O sadece yürümüyor, eşit ve özgür bir yaşama doğru yürüyor, umut taşıyordu. Onun yürüyüşü yarım kaldı ama biz buradayız. Mücadeleyi sürdürüyoruz. Şimdi binlerce Ali İsmail bu topraklarda yürüyor.”

“ONLAR BİLİYOR; GENÇLİK AYAĞA KALKARSA BU DÜZEN YIKILIR!”

Konuşmada özellikle gençliğe yönelik baskılara ve geleceksizlik sorununa da dikkat çekildi. Törende, “Bu düzen gençliğe karanlık ve baskıdan başka bir şey sunmuyor ama gençlik teslim olmuyor. Kitapla, sloganla, bedenle direniyor! Faşist zihniyetler, düşünen ve sorgulayan gençlikten korkuyor. Çünkü onlar biliyorlar: Gençlik ayağa kalkarsa bu düzen yıkılır!” denildi.