Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve eşi depremde yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:15

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:08

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz’ın enkaz altında hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

“BİZİ ÖLÜME TERK EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürkan Korkmaz, “Olmadı, kurtaramadık… Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail’i ve eşi Şaziye’yi kaybettik! 1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı… Üzgünüm, öfkeliyim! Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız…” ifadelerini kullandı.

Olmadı, kurtaramadık….

Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail’i ve eşi Şaziye’yi kaybettik!

1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı…

Üzgünüm, öfkeliyim!

Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız… pic.twitter.com/Uy8vfQ1Xfm — Gürkan KORKMAZ (@AvGurkanKorkmaz) February 14, 2023

Gürkan Korkmaz ikinci paylaşımında şunları kaydetti:

"İsmail’ler…

Bir genç daha gitti

Bir İsmail daha, bir Korkmaz daha…

Nasıl kaldırırız bu acıyı!

Nasıl alışırız, nasıl kabulleniriz!

Kardeş gibiydiler, şimdi cennette birbirlerine yoldaş oldular…"