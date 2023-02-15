Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve eşi depremde yaşamını yitirdi
Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi olan, polislerin ve eli sopalı sivillerin darbetmesi sonucu hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, Antakya'da enkaz altında kalan kuzeni ve hamile olan eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz’ın enkaz altında hayatlarını kaybettiğini açıkladı.
“BİZİ ÖLÜME TERK EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürkan Korkmaz, “Olmadı, kurtaramadık… Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail’i ve eşi Şaziye’yi kaybettik! 1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı… Üzgünüm, öfkeliyim! Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız…” ifadelerini kullandı.
Olmadı, kurtaramadık….— Gürkan KORKMAZ (@AvGurkanKorkmaz) February 14, 2023
Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail’i ve eşi Şaziye’yi kaybettik!
1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı…
Üzgünüm, öfkeliyim!
Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız… pic.twitter.com/Uy8vfQ1Xfm
Gürkan Korkmaz ikinci paylaşımında şunları kaydetti:
"İsmail’ler…
Bir genç daha gitti
Bir İsmail daha, bir Korkmaz daha…
Nasıl kaldırırız bu acıyı!
Nasıl alışırız, nasıl kabulleniriz!
Kardeş gibiydiler, şimdi cennette birbirlerine yoldaş oldular…"
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'