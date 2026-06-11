Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: “Bu çabayı AKP'yi göndermek için harcasaydın…"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ihraç kararlarının ve 28 üyenin PM’den istifa edişinin ardından açıklamalarda bulundu.

Parti Meclisi'nin düştüğünü savunan Başarır, istifaların kurultay sebebi olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Başarır, "Beni ihraç edemezler dedim, beni ancak millet ihraç eder dedim. Bugün itibarıyla PM düştü. Arkadaşlarımız istifa etti. O da bir kurultay sebebidir. Buna rağmen direnen bir kişi millete, kurultaya, PM üyelerine direnç gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İhraç girişimlerinin siyasi bir planın parçası olduğunu söyleyen Başarır, "Bu AKP ile birlikte işbirliği yapılacak bizlere uygulanan kumpastır. Aslında vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır" dedi.

“KEMAL BEY UTAN, UTAN DİYECEĞİM AMA ŞU ANA KADAR GÖREMEDİM”

Başarır'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Beni ihraç edemezler dedim, beni ancak millet ihraç eder dedim. Bugün itibarıyla PM düştü. Arkadaşlarımız istifa etti. O da bir kurultay sebebidir. Buna rağmen direnen, Saray tarafından kumandalanan bir kişi millete, kurultaya, PM üyelerine direnç gösteriyor. Bizleri, 9 arkadaşımızı ihraç edecekmiş. Bu AKP ile birlikte işbirliği yapılacak bizlere uygulanan kumpastır. Aslında vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır. Bir avuç o arkadaşa sesleniyorum; daha fazla kötülük yapmayın, gelin kurultayı toplayın.

Millet sizden utanıyor. Bizim bağlayan 86 milyondur. O yüzden bu kararı tanımıyoruz. Birazdan Meclis açılacak, ne konuşacağız? Kemal beyle, Cumhurbaşkanı'nın bu parriye, Türkiye'nin birinci partisine yaptıpı kumpasını mı? İlla bir kurulu toplayacaksanız, 1116 tane Saray'ın odası var, gidin orada işinize bakın.

Kemal bey utan, utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kuğulupark'taki bankta otur bakalım millet sana ne diyor. Biz bu partiye yıllarımızı verdik. 80 darbecilerinden hiçbir farkı yok bunların. Tüzüğe bakın tüzüğe, orada sayıyı yakalayacağınızı düşüp ihraç edeceksin, şeytanın aklına gelmez. Ama maalesef kafaları buna çalışıyor. 29 aydır devlet içerisindeki bir yapıyla bizlere komplo üretiyorlar, planlı bir şekilde yapıyorlar.

Kemal bey, 13 yıldır bu koltukta oturdun. Bizleri göndermek için harcadığın çabayı, AKP'yi göndermek için harcasaydın şu anda bu ülke bu durumda değildi. Ama senin derdin bu sistemi korumak, bu sistemi yaşatmak, Saray sistemini yaşatmak, onun bir uzantısı olarak bizlere komplo kurmak. Biz buradayız, ne bu güzel ülkeyi ne de muhalefeti bırakmayacağız."