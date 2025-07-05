Ali Mahir Başarır'dan operasyon tepkisi: 'Hukuk böyle işlemez' diyerek isyan etti!

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında CHP'li Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" iddiası ile yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 kişi de gözaltına alındı.

"SADECE CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON YAPILIYOR"

Gözaltı işlemlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'ye konuştu:

"Bu sabahki operasyonlar, hukuksuzluktan başka bir şey değil!

Yargı, siyaset kurumunu ablukaya almış durumda!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Bu gözaltılar AKP’li belediyelerle çalışan, kullanışlı aparat Aziz İhsan Aktaş’ın iftiralarıyla gerçekleşiyor.

Ama sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor!

Hukuk böyle işlemez!

Bana göre, sana göre değişmez, herkese eşittir!

Bu siyasi operasyonlara, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz!"