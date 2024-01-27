Ali Nesin'in kurduğu Matematik Köyü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:23

Yüksek seviyede matematik çalışmaları yapmak amacıyla 2007’de Ali Nesin tarafından kurulan Nesin Matematik Köyü, artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Nesin Vakfı’nın yöneticisi ve Nesin Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda artan maliyetler nedeniyle Matematik Köyü’nün 10 milyon TL’lik zararla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Nesin, paylaşımda “Öngörümüze göre 2024’te Matematik Köyü 10 milyon lira zarar edecek. Birikmiş paramız olmadığına göre, zarar edemeyiz ancak fiyatları artırabilir, ama ona da utanıyorum. Bu ülkede zarar etmeden iyilik bile yapılamıyor demek bu. Yani iyilik yapmak sadece zenginlere kalmış” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte Matematik Köyü’nü nelerin beklediğini Cumhuriyet’e değerlendiren Ali Nesin, kredi çekmekten veya fiyatları artırmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi. Nesin, “Matematik Köyü için hiçbir zaman bağış kabul etmedim, kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz, bağışları Nesin Vakfı’na yönlendiriyorum. Matematik Köyü’ne ticari bir müessese gibi davranıyorum, sadece kâr amacı gütmüyoruz. Ama tabii zarar amacı da gütmüyoruz. Maaşlara ve gıdaya gelen zamlar yüzde yüzden fazla arttı. Herhalde hepimiz bu sorunlardan şikâyetçiyiz” dedi.

‘GENÇLER ETKİLENECEK”

Nesin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başa çıkacağız bir biçimde, ama tabii bundan en çok gençler etkilenecekler, eskisi kadar burs veremeyeceğiz. Çok parlak yoksul öğrenciler var. Onlardan vazgeçemeyiz, burs vermeye devam etmeye çalışacağız. Gerekirse kredi çekeriz. Türkiye’nin durumu düzelirse krediyi öderiz. Burası çok değerli bir yer. Burayı gelip başka bir dünyanın da mümkün olduğunu görsünler.”