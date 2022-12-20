Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda yangın!
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangında küle döndü. Ali Poyrazoğlu, "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz." dedi.
Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.
ALİ POYRAZOĞLU: YANGIN HER ŞEYİ ALDI
Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske kolleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
Yanan deponun yan tarafında esnaf olan Recep Koç, "Arkada bir gecekondu var, arkadaşlar profil kesiyorlardı, arkada straforlar vardı. Onlar tutuşunca, yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştılar. İki tane yangın tüpü boşalttılar ama söndüremediler. Olay orada koptu zaten. Genişledi üç, dört yere daha sıçradı. O yerden biri de burası. Burası Ali Poyrazoğlu'na ait tiyatro malzemelerinin bulunduğu bir depo. Burası da tamamen yanmış" şeklinde anlattı.
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