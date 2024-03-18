Ali Sirmen için taziye defteri açıldı

Duayen gazeteci, yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği, 84 yaşında aramızdan ayrılan Sirmen için taziye defteri açtı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:53
Ali Sirmen için taziye defteri açıldı
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Cumhuriyet gazetesi yazarı, usta gazeteci, hukukçu ve oyuncu Ali Sirmen’in aramızdan ayrılması basın dünyasını yasa boğdu.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği, Sirmen’in ölümü dolayısıyla taziye defteri açtı.

Bölge temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışanlarımızın düşüncelerini paylaştığı ve imzaladığı taziye defterini imzalamak isteyen okurlarımızı saat 10.00 ila 17.00 arasında İzmir büromuza bekliyoruz.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak gazetemizde yazılarını kaleme alıyordu.

1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer alan Ali Sirmen, 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı. Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzası ile kaleme aldı. 

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, gazetemizin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardı. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yendi.


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