Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:34

Güncelleme: 06.05.2024 - 13:34

Beş yaşındaki Edanur Gezer 26 Nisan’da Küçükçekmece’de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ı yakalamak için çalışmalar sürerken, şirkette görevli bir mühendis tutuklandı. Peki, Ali Sukas kimdir? Ali Sukas olayı nedir? Ali sukas'ın eşi kim?

ALİ SUKAS KİMDİR?

Ali Sukas, 1966 yılında Rize, Çayeli, İncesu köyünde doğdu. İlkokul eğitimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra Üsküdar Haydarpaşa Lisesi’nden 1984 yılında mezun oldu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak lisans eğitimini tamamladı. İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsünde “Orman Koruma ve Orman Entomolojisi Anabilimdalında Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

1988-1991 yılları arasında özel sektörde iş hayatına başladı. 1991-2000 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde yönetici olarak, 2000-2002 yılları arasında ise Tarım Bakanlığı’nda görev yaptı.

2002 yılında kamu görevinden ayrılarak 2019 yılına kadar özel sektörde 5531 sayılı yasa kapsamında yetkilendirilmiş serbest orman mühendisi olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. Mesleki olarak serbest yeminli mühendislik ünvanına sahip olan Ali SUKAS TMMOB’a bağlı Orman Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde 2013 yılından itibaren dört dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Eğitim, çevre ve sosyal alanda faaliyet gösteren çok sayıda vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkan ve yönetici olarak çalışmalarda bulundu.

2019 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

ALİ SUKAS'IN EŞİ KİM?

Sukas'ın eşi Berna Sukas da İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Öte yandan Berna Sukas 31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.