Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vakkas Altınbaş'ın hakkında çıkan haberlerin ardından hayatı yurttaşlar tarafından merak edilyor. Peki, Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

ALİ VAKKAS ALTINBAŞ KİMDİR?

Altınbaş ailesinin köklü geçmişinden gelen Ali Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ailenin mücevherat sektörüne girişinin temeli, 1979 yılında Kıbrıs’ta açılan Ali Vakkas Altınbaş Kuyumculuk dükkânına dayanıyor. Bugün ise Altınbaş Holding, enerji, finans, eğitim ve mücevher alanlarında faaliyet gösteren güçlü bir yapı haline geldi.