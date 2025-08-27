Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

27.08.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

Gündemdeki haberler nedeniyle iş insanı Ali Vakkas Altınbaş'ın hayatı yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Ali Vakkas Altınbaş'ın kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vakkas Altınbaş'ın hakkında çıkan haberlerin ardından hayatı yurttaşlar tarafından merak edilyor. Peki, Ali Vakkas Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Vakkas Altınbaş ne iş yapıyor?

ALİ VAKKAS ALTINBAŞ KİMDİR?

Altınbaş ailesinin köklü geçmişinden gelen Ali Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ailenin mücevherat sektörüne girişinin temeli, 1979 yılında Kıbrıs’ta açılan Ali Vakkas Altınbaş Kuyumculuk dükkânına dayanıyor. Bugün ise Altınbaş Holding, enerji, finans, eğitim ve mücevher alanlarında faaliyet gösteren güçlü bir yapı haline geldi.

İlgili Konular: #İş İnsanı