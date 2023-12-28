Ali Yerlikaya duyurdu... 41 ilde Narkogüç Operasyonu: 418 gözaltı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:15

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-41 operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-41 operasyonlarında, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

354 EKİP, 1225 PERSONEL KATILDI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyona ilişkin detayları da paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve jandarma genel komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara; 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik detektör köpeği katıldı.

Operasyonlar Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.