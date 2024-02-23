Ali Yerlikaya duyurdu... 46 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen ’Narkoçelik-2’ Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 08:30
Ali Yerlikaya duyurdu... 46 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı!
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