Ali Yerlikaya duyurdu... 46 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen ’Narkoçelik-2’ Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" açıklamasında bulundu.
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