Ali Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da Narkogüç-50 operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:47

Güncelleme: 17.02.2024 - 13:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İstanbul'da uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilenlere yönelik 5 gündür devam eden Narkogüç-50 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1663 şüpheli sokak satıcısının yakalandığı, bunlardan 167'sinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmediklerini ifade eden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Narkogüç-50' Operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."