Ali Yerlikaya duyurdu: 9 ilde IŞİD'e operasyon, onlarca gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü IŞİD'e yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar kapsamında Sakarya'da 3, Ankara'da 3, Denizli'de 2, Gaziantep'te 2, Adana'da 4, Düzce'de 1, Yalova'da 1, Bursa'da 5, İstanbul'da ise 7 şüphelinin, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından yakalandığı ve aramalarda çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğu bilgisini paylaştı.
Operasyon görüntülerini paylaşan ve operasyonlarda görevli ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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