Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-42' operasyonu devam ediyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar-42 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 08:54
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-42' operasyonu devam ediyor!
Abone Ol google-news
Player Alanı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 Tim ile 518 jandarma personeliyle başlatılan, Kahramanlar-42 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. 

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde  37 Tim 518 Jandarma  Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor." 


Ali Yerlikaya Son dakika Kahramanlar operasyonu

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-41' operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-41' operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı!
Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi

Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Terör örgütünü öven hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı'

En Çok Okunan Haberler