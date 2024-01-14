Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar-42' operasyonu devam ediyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanlar-42 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 Tim ile 518 jandarma personeliyle başlatılan, Kahramanlar-42 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor."
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 3?7? Tim 5?1?8? Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor ????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah… pic.twitter.com/39D55mJISm
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