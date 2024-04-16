Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:07

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Şeker Bayramı tatilinde yaşanan trafik denetimleri ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı. Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırız hız” diye konuştu.

75 CAN KAYBI, 10 BİN 810 YARALI

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya bu kazalarda 10 bin 810 kişinin de yaralandığını söyledi.

KURALLARA UYMA ÇAĞRISI

“Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır ama ayırmak için değil.” diyen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.

SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA KESİLEN CEZA

Bakan Yerlikaya açıklamasında, selektörle radar uyarısına kesilen cezalara da değindi. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini açıkladı.

RADAR DENETİMLERİ ARTACAK

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmayı devam edin, orada da bize yardımcı olun” diye konuştu.