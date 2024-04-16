Bağcılar’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:25

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:27

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.

Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.