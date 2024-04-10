Ali Yerlikaya duyurdu... Bayramın son günü bazı araçlara 24 saatlik kısıtlama!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:06

Güncelleme: 10.04.2024 - 09:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Konya'ya geldi.

Kapu Camii'de bayram namazını kılan Bakan Yerlikaya, hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

KAMYON, TANKER VE ÇEKİCİLERE KISITLAMA!

Yerlikaya; kamyon, tanker ve çekicilerin Pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

''9 günlük bayram süresi içerisinde biz İçişleri Bakanlığı olarak yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz; ama bunun için de her zaman bilinen uyarıyı yapmak istiyoruz. Trafik kurallarına uyup, aşırı hızdan kaçınmalarını ve sağlıkla, afiyetle varmak istedikleri yerlere de varmalarını istiyoruz. Son günde, bugün birazdan arkadaşlarımız ilan edecek. Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Hem Ulaştırma, hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek bunun da ekranları başında olan bütün vatandaşlarımıza tekrar duyurmak istiyorum."