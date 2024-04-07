Ali Yerlikaya duyurdu... Canık Çetesi çökertildi: Elebaşı da gözaltında!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-26' operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı 'Canık Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi" açıklamasında bulundu.
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