Ali Yerlikaya duyurdu... Çok sayıda ilde Narkogüç operasyonu: 400'ü aşkın gözaltı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

214 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI!

Bakan Yerlikaya, Narkogüç-49 operasyonuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde:

-Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-49' operasyonlarında 1 Ton 110 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 214 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

-İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde 'NARKOGÜÇ-49' operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti kapsamında Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 617 kg toz esrar ele geçirildi. 3 uyuşturucu Nakil ve Ticareti Yapan Zehir Taciri Yakalandı."