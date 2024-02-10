Ali Yerlikaya duyurdu: Kalkan-12 operasyonlarında yüzlerce göçmen yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.
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