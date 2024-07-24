Ali Yerlikaya duyurdu: Tefecilik operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir’deki ’Kuyu-12’ operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kuyu-12' operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Balıkesir’de ’Kuyu-12’ operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. 27’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu" ifadelerini kullandı.
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