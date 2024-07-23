Bakan Yerlikaya duyurmuştu: 'Hz. Muhammed'e hakaret' iddiasıyla adliyeye sevk edildi

İstanbul’da sokak röportajı sırasında Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen ve dün polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed’e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret ettiği iddia edilen Z.K. isimli kişinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını açıklamıştı.

İstanbul emniyetindeki işlemleri tamamlanan Z.K, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.


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