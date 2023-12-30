Yılbaşı tatilinde nereye gitmeli?

30 Aralık 2023 Cumartesi

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Bu yıl yılbaşının pazar gecesine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar için 3 günlük bir yeni yıl molası söz konusu. Bu kısa molayı kimileri tatile giderek kimileri ise evde dinlenerek geçirecek. Yapılan bir araştırmaya göre ise Türk halkının yüzde 86,6’sı yılbaşını evde geçirecek.

İstanbul'da ise bu yıl şehir otelleri ilgi görüyor. Kanaatimce yılbaşını otelde kutlamanın en büyük nedeni "eve nasıl döneceğiz" endişesinin olmaması. Otelde geçireceğiniz yılbaşı, stres ve hazırlık endişesi olmadan sadece eğlenmeye odaklanmak için şahane bir tercih. Birçok otel, özel yılbaşı paketleri sunuyor. Bu paketler genellikle konaklama, özel yılbaşı yemeği, eğlenceli etkinlikler sunuyor. Bu paketler ile yılbaşını özel kılmak için her şey bir arada sunuluyor ve siz sadece keyfini çıkarmakla meşgul oluyorsunuz.

Ancak ekonomik sorunlar bu yıl pek çok kişinin yeni yılı evde karşılamasına sebep olacak gibi gözüküyor. Evde yılbaşı kutlamakta maalesef enflasyondan nasibini aldı ve artık o da çok masrafsız bir seçenek değil.

Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde Kasım ayı enflasyonu yüzde 67 olarak gerçekleşti. BBC Türkçe'nin araştırmasına göre 26 Aralık itibarıyla ucuz süpermarketlerin öne çıkan ürünleriyle yılbaşı sepetinizi oluştursanız bile geçen yıla kıyasla en az iki kat daha fazla harcama yapmış oluyorsunuz.

Bu yılın ve geçen yılın kataloglarını kıyasladığımızda, yılbaşını kutlamak için satın alabileceğiniz birkaç malzemeye 2023’te iki kat daha fazla para ödüyorsunuz.

Yani Türk halkı için yeni yıl kutlamak her hâlükârda maliyetli olacak.