Ali Yerlikaya'dan FETÖ operasyonlarına dair açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.
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