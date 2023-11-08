Ali Yerlikaya'dan FETÖ operasyonlarına dair açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:36
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