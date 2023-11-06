Bakan Yerlikaya duyurdu: 77 ilde 'Mengene' operasyonu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:36

Güncelleme: 06.11.2023 - 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde 'Mengene' kod adlı operasyon yapıldığını duyurdu.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda; kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı.

517 kişi hakkında kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

13 İŞ YERİ KAPATILDI

Operasyon sonucunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen MENGENE OPERASYONUNDA 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda,

Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı BAHİS OYNATAN 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2.330.479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

Operasyonunda;

13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatılmış,

10 adet kumar/oyun makinesi,

4 adet tombala makinesi,

12 adet ruhsatsız tabanca,

4 adet av tüfeği,

5 adet kurusıkı tabanca ve

Çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun????

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA YASA DIŞI BAHİSÇİLERE VE KUMAR OYNATANLARA KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK."