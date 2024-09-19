Ali Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin konuştu. Yerlikaya, "Biz de sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 22:31

Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da, valiliği ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle için verilen akşam yemeğine katıldı.

Programın ardından Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorusu yanıtladı.

Yerlikaya şu yanıtı verdi:

 “Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Biz de sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın.”


Etiketler: #Vali #Narin Güran #basın

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